🎙Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Hakan Taşıyan, bir döneme damgasını vurmuştu. Yorumu ve sesiyle Müslüm Gürses'i andıran Hakan Taşıyan, albümleriyle de müzik piyasasında önemli bir yere sahip. İşte Hakan Taşıyan'ın biyografisi...

🔎HAKAN TAŞIYAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Arabeskin sevilen seslerinden Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Sanatçının annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocuk yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı söyleyen Hakan Taşıyan, Hesabım Bitmedi adlı albümüyle piyasaya adım attı. Sesi ve yorumuyla Müslüm Gürses'i andıran sanatçı, 1997'de ikinci kaseti Sensiz İki Gün'le piyasaya adeta damgasını vurdu. Bu albümle tanınırlığını artıran Hakan Taşıyan, daha sonra Gözün Sevem isimli üçüncü albümünü çıkardı. 1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır. Sanatçı, 2020 yılında oğlundan karaciğer ve kız kardeşinden böbrek nakli olmuştu.

💽HAKAN TAŞIYAN'IN ALBÜMLERİ

🔹1996 - Hesabım Bitmedi

🔹1997 - Sensiz İki Gün

🔹1998 - Gözün Sevem

🔹1999 - A Canım Kıymetini Bilemedim

🔹2000 - Güz Gülleri

🔹2002 - Mor Hicranlar

🔹2003 - Hakan Taşıyan

🔹2004 - Türkülerle

🔹2005 - Mutluluk Yağmuru

🔹2006 - Ya Sen Ya Hiç

🔹2012 - Gitme Gülüm

🔹2018 - Sessiz Sedasız Dönüş

🔹2019 - Ben Küskünüm Feleğe

🔹2020 - Aramadın