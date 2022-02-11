Haydar Dümen kimdir?

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır. Haydar Dümen'in 1955 yılında evlendiği ilk eşiyle boşanma davası 35 yıl sürmüş. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesinde ancak 1990 yılında boşanabilmiş. Haydar Dümen, 1993 yılından beri kendisinden 32 yaş genç Gül Dümen ile evlidir.

31 Ocak 2022 tarihinden beri COVID-19 tedavisi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.