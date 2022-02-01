Haberler Kimdir SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR? Survivor Sude kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Sude Burcu mesleği ne?

SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR? Survivor Sude kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Sude Burcu mesleği ne?

Survivor 2022 All Star'da birbirinden dişli rakiplerin yarıştığı kadroda, 2019 yılında gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu da yer alıyor. Survivor Sude, 2019'da Türkiye - Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da yarışan isimlerden biriydi. Peki, Sude Burcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Sude mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:10
SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR? Survivor Sude kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Sude Burcu mesleği ne?

Türkiye - Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışan isimlerden biri olan Sude Burcu Survivor 2022 All Star'a dahil edilen isimler arasında yer aldı. Survivor Sude'nin kim olduğunu merak eden Survivor meraklıları, internette yaptıkları aramalarda 'Survivor Sude kimdir?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Survivor Sude hakkında merak edilenler...



SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

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