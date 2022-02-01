SABİRE AYDEMİR KİMDİR? Sabire Aydemir neden öldü? Sabire Aydemir hayatı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, Türk veteriner hekim Sabire Aydemir'e özel doodle hazırladı. Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi olan Sabire Aydemir'in 112. yaş gününe özel hazırlanan doodle sonrası internet kullanıcıları, Sabire Aydemir ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte Sabire Aydemir'in hayatıyla ilgili tüm bilgiler...

SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekim olarak tanınır. 1937 yılında Ankara'daki Veteriner Yüksekokulu'ndan mezun olan on kadından birisidir.

1 Şubat 1910 tarihinde, Kastamonu'ya bağlı İnebolu'da doğdu. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra orta öğrenimine İstanbul'da devam etti. 1933 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Tıp doktoru olmak istiyordu Tıp Fakültesi'ne kız öğrencileri yatılı olarak kabul etmedikleri için fikrini değiştirerek o sene ilk defa kadın öğrencileri kabul eden Veteriner Yüksekokuluna kaydını yaptırdı. 1937 yılında Veteriner Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

İki yıl çeşitli laboratuvarlarda çalıştıktan sonra Veteriner Fakültesi'ne asistan olarak geri döndü. 1945 yılına kadar Fakülte'deki görevinin sürdürdü.İstanbul'daki Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü ve Ankara'daki Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü gibi sağlık kuruluşlarında bakteriyolog veteriner hekim olarak çalıştı. Samsun'un Atakum ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan kuduz laboratuvarından emekli oldu.

1984 yılında kendisine Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Aydemir; evli ve iki çocuk annesiydi. 4 Temmuz 1991 tarihinde, Ankara'da hayatını kaybetti.

2022 yılında Google, Sabire Aydemir'in 112. doğum günü anısına özel bir doodle yayımladı.

ÖDÜLLERİ

1984 - Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

2016 - Onur Ödülü, Türk Veteriner Hekimleri Birliği