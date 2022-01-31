Haberler Kimdir Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Bartuğ Elmaz'a dair bilmeniz gerekenler...

Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Bartuğ Elmaz'a dair bilmeniz gerekenler...

Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından arama motoru Google'da aratılıyor. Peki, Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz hangi mevkide forma giyiyor? İşte Bartuğ Elmaz'a dair bilmeniz gerekenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:32
Bartuğ Elmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz hangi pozisyonda forma giyiyor? İşte Bartuğ Elmaz'a dair bilmeniz gerekenler...

19 Şubat 2003 Tekirdağ doğumlu olan Bartuğ Elmaz Galatasaray U19 takımı forması giyiyor. Galatasaray 2020'de genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesi 2022 haziranda sona eriyor.

2003 doğumlu genç futbolcu, orta sahada oyun kurucu olarak görev yapıyor. Günümüzde '6 numara' olarak ifade edilen bölgede görev yapan Bartuğ Elmaz, oyun görüşü ile dikkat çekiyor.

U15, U16 ve U17 milli takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu 35 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

MARSİLYA'YA İMZA ATTI
Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz, Fransa'nın Marsilya takımı ile anlaştı. Elmaz sezon sonu için geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.

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