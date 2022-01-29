Haberler Kimdir JOACHIM LÖW KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Löw Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mı? Joachim Löw kariyeri

JOACHIM LÖW KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Löw Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mı? Joachim Löw kariyeri

Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. Yeni sezonda takımı dünyaca ünlü bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Joachim Löw'ü gündemine almıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda deneyimli çalıştırıcıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve Löw ile prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülmüştü. Fenerbahçeli taraftarlar da yeni teknik direktörün kim olacağını merakla beklerken, arama motorlarında Joachim Löw ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Joachim Löw kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Löw Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mı? İşte Joachim Löw ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:46
JOACHIM LÖW KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Löw Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mı? Joachim Löw kariyeri

Sezonun ikinci yarısı için takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmek isteyen sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün Joachim Löw olacağı iddia edildi. Peki, Joachim Löw kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Löw Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mı? İşte detaylar...

JOACHIM LÖW KİMDİR?

3 Şubat 1960 tarihinde Almanya'nın Schönau im Schwarzwald kentinde dünyaya gelen Joachim Löw, 1978 yılında profesyonel futbol yaşantısına başladı. Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde görev yapan Alman teknik direktör, 17 yıllık kariyerinde Freiburg, Sttugart, Karlsruhe, Schaffhausen, Winterthur ve Fraunfeld formalarını giydi.

1992-1994 yılları arasında formasını giydiği Winterthur'da aynı zamanda altyapı teknik direktörlüğü de yapan Löw, İsviçre ekibinde antrenörlük hayatına başladı. 1994'te Fraunfeld'de oyuncu antrenörlüğü yaptıktan sonra 1996'da Stuttgart'ın başına getirilen deneyimli teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Fenerbahçe'den sonra ülkesine dönerek Karlsruhe'nin başına geçen 61 yaşındaki çalıştırıcı, Aralık 2000'de Adanaspor'un teknik direktörü olarak yeniden Türkiye'ye döndü.

Akdeniz ekibinin ardından FC Tirol ve Austria Wien takımlarını çalıştıran Joachim Löw, 2004 yılında Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 2006 yılında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen Löw, 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra EURO 2020 sonrası görevinden ayrıldı.

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