Haberler Kimdir DİLER SARAÇ KİMDİR? Diler Saraç neden öldü? Diler Saraç filmleri

DİLER SARAÇ KİMDİR? Diler Saraç neden öldü? Diler Saraç filmleri

Türk sinemasının emektar oyuncularından Diler Saraç, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam'da anne rollerine hayat veren usta oyuncunun kızı Flora Trakyalı, annesi Diler Saraç'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Diler Saraç kimdir? Diler Saraç neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncularında Diler Saraç ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:30
DİLER SARAÇ KİMDİR? Diler Saraç neden öldü? Diler Saraç filmleri

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...

Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

Saraç, 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİLER SARAÇ NEDEN ÖLDÜ?

85 yaşında hayatını kaybeden Diler Saraç, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi görüyordu.

DİLER SARAÇ KİMDİR?

1937 yılında İzmir'de dünyaya gele Diler Saraç, Karşıyaka Lisesi'ni bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa adımını attı. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü. Perihan Abla dizisinde de rol almıştır.

DİLER SARAÇ DİZİLERİ

1975 - Aşk-ı Memnu
1979 - İbiş'in Rüyası, Ayşe Teyze
1986 - Çalıkuşu, Şevkiye Uysal
1988 - Perihan Abla
1991 - Bir Ömrün Bedeli, Issızlığın Ortası
1992 - Yalnızız
1993 - Bir Kadın Bir Yaşam, Hayatın İçinden
1994 - Mutlugiller, Nevin
1996 - Geceler
1999 - Fanatik
2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Hayatın İçinden, Halime, Şubat Soğuğu
2007 - Sana Mecburum
2013 - Nerde O Yeminler

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben’i dünyaca ünlü yıldızın ikizi gibi olmuştu! Birsu Demir'in pozlarına dekoltesi damga vurdu!
Sokakta "gözlerim" diye bağıran adam öldü! Evinde sahte içki bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor