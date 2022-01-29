DİLER SARAÇ KİMDİR? Diler Saraç neden öldü? Diler Saraç filmleri

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti.

Türk Sineması'nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...

Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

Saraç, 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİLER SARAÇ NEDEN ÖLDÜ?

85 yaşında hayatını kaybeden Diler Saraç, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi görüyordu.

DİLER SARAÇ KİMDİR?

1937 yılında İzmir'de dünyaya gele Diler Saraç, Karşıyaka Lisesi'ni bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa adımını attı. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü. Perihan Abla dizisinde de rol almıştır.

DİLER SARAÇ DİZİLERİ

1975 - Aşk-ı Memnu

1979 - İbiş'in Rüyası, Ayşe Teyze

1986 - Çalıkuşu, Şevkiye Uysal

1988 - Perihan Abla

1991 - Bir Ömrün Bedeli, Issızlığın Ortası

1992 - Yalnızız

1993 - Bir Kadın Bir Yaşam, Hayatın İçinden

1994 - Mutlugiller, Nevin

1996 - Geceler

1999 - Fanatik

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Hayatın İçinden, Halime, Şubat Soğuğu

2007 - Sana Mecburum

2013 - Nerde O Yeminler