ROMAN BÜRKİ KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Roman Bürki'nin mevkisi ne? Boyu kaç?

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem kaleci transferi... Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe'nin istenen performansı sergileyememesi nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki'yi 4 aylığına kiralayacağı öne sürüldü. İşte Roman Bürki ile ilgili tüm bilgiler...

⚽ROMAN BÜRKİ KİMDİR?

14 Kasım 1990 tarihinde İsviçre'nin Münsingen kentinde dünyaya gelen Roman Bürki, futbola FC Münsingen altyapısında başladı. Young Boys altyapısında da forma giyen İsviçreli file bekçisi; Thun, Schaffhausen ve Grasshoppers formalarını giydikten sonra 2014'te 1.8 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

Alman ekibinde başarılı bir performans sergileyen Bürki, 2015 yılında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund'a gönderildi. Geçtiğimiz sezon 24 maçta süre alan ve bu sezon forma şansı bulamayan 31 yaşındaki kaleci, İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 9 kez terletti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 1.87 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.