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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?

Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sunucu Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi sonrası internet kullanıcıları ünlü avukatla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:18
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü?

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.

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