Polat Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Polat Bilgin oynadığı diziler

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Yakında izleyicilerle buluşacak olan dizide başarılı oyuncu Polat Bilgin da rol alacak. Peki, Polat Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Polat Bilgin ile ilgili tüm bilgiler...

🎬POLAT BİLGİN KİMDİR? POLAT BİLGİN DİZİLERİ

28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya gelen Polat Bilgin, mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Devlet Konservatuvarı ve Besyo'da tiyatro dersleri vermeye başladı.

Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen 'de başrol oynamaya başladı. Dizi 5. bölüm sonunda veda etti. Hemen ardından Gaziantep'te çekilen Karayılan dizisinden Margos karakterini canlandırmaya başladı. 2008 yılında Özge Özberk ile başrolünü paylaştığı Yol Arkadaşım dizisinde Suat karakterini canlandırdı. Bu dizi 41 bölümle oyuncunun en uzun soluklu projesi oldu. Yol Arkadaşım'dan sonra Bursa'da Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununda rol almaya başladı. Askere gitmeden önceki son projesi ise Saffet rolüyle Kalp Ağrısı oldu. Askerliği sonrası Karakol adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011'de Molla Kabız rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.