Hasan Denizyaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hasan Denizyaran oynadığı diziler

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Yakında izleyicilerle buluşacak olan dizide başarılı oyuncu Hasan Denizyaran da rol alacak. Peki, Hasan Denizyaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Hasan Denizyaran ile ilgili tüm bilgiler...

🎬HASAN DENİZYARAN KİMDİR? HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ

26 Mayıs 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. 1.88 boyundaki oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.

Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizide Algı Eke, Ekin Mert Daymaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile birlikte yer aldı. 2017'de Gözde Mutluer, Burak Yörük, Turan Cihan Şimşek ve Sina Özer'in baş rolünde yer aldığı 4N1K adlı yapımda yer almıştır. 2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2019 yılında Kim Daha Mutlu? sinema filminde başrolde yer almıştır.