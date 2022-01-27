Deniz Undav kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Deniz Undav hangi mevkide oynuyor?

Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ekibiyle eşleşen ve rakibiyle 24 Mart'ta ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, kadroyu kurmak için çalışmalara başladı. Kuntz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma yeni isimlerin dahil olacağını açıklarken, bu isimlerden birinin Belçika ekibi Union SG forması giyen Deniz Undav olduğu öne sürüldü. Peki, Deniz Undav kimdir? İşte detaylar...

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı. Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.