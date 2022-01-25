Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması giymiş olan ve gerek performansıyla gerekse karakteriyle taraftarların sevgili olmayı başaran 36 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, Al Hilal'den ayrılırken birçok kulüple ismi anılmaya başlanmış durumda. Bu kulüpler arasında eski takımı Galatasaray'ın yanında Fenerbahçe'de bulunuyor. Ligin iki devi ile ismi anılan Gomis arama motorlarında çokça aratılmaya başlanırken, taraftarlar Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, kariyeri? Gomis hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? GOMIS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giydi.