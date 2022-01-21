Haberler Kimdir Yunus Emre Çelik kimdir kaç yaşında? Mert Yenihayat nereli?

Yunus Emre Çelik kimdir kaç yaşında? Mert Yenihayat nereli?

O Ses Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan Yunus Emre Çelik, finalde mücadele edecek isimlerden. Yarışmacı 21 yaşında ve yıllar önce Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılmıştır. Peki Yunus Emre Çelik kimdir kaç yaşında? Mert Yenihayat nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:35 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:39
Yunus Emre Çelik kimdir kaç yaşında? Mert Yenihayat nereli?

Yunus Emre Çelik, O Ses Türkiye finaline adını yazdıran yarışmacılardan biri oldu. Oğuzhan Koç'un kadrosunda yer alan Yunus Emre Çelik, 21 Ocak 2022 Cuma akşamı final için yarışacak. Peki Yunus Emre Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, final performansı nasıl olacak?

YUNUS EMRE ÇELİK FİNALDE!

Yunus Emre Çelik, "Kurşuni Renkler" şarkısını seslendirmiş ve performansıyla 3 jüriyi döndürmeyi başarmıştı. O Ses Türkiye'de yoluna Oğuzhan Koç ile devam etme kararı alan Yunus Emre Çelik finale yükseldi. Çelik, Instagram'da, 'yeceliik' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor

YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşında. On yıl önce Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış. Üç evet alarak ilk turu geçen Yunus Emre Çelik, finale kadar çıkmayı başarmış. O zaman söylediği "İlla da roman olsun" şarkısını bir kez daha söyledi. Yarışmada beşinci olmuş. Yunus Emre Çelik, Oğuzhan Koç'un takımına katıldı.

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