Mert Yenihayat kimdir kaç yaşında? Mert Yenihayat nereli?

O Ses Türkiye'nin iddialı isimlerinden olan Mert Yenihayat finale kaldı. Bununla birlikte Yenihayat hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Instagram'da 29,5 bin takipçisi olan Mert Yenihayat, 'mertyenihayat' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Mert Yenihayat hakkında merak edilenler...

MERT YENİHAYAT FİNALDE!

Yarı finalde nefes kesen düellolarda biri de Necmi Arap ile Mert Yenihayat arasında idi. Birbirinden müthiş performanslar sonrasında verilen oylara göre finale kalan isim Mert Yenihayat oldu.

MERT YENİHAYAT KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Mert Yenihayat, 22 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, aslen Arnavut. Müziğe ilgisi babasının sekiz yaşında gitar almasıyla başlamış. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve iki yaşından beri söylediğini belirtti. Ailesiyle Şile'de yaşayan Mert, dondurmacılık yapıyor.

12-13 yaşındaki iken profesyonel olarak müzik eğitimi almaya başlamış. Birçok farklı yerden müzik dersi aldıktan sonra bu işi yapmasını gerektiğini fark etmiş. En mutlu anısının ise babasının bir yılbaşında eve getirdiği piyano olduğunu söyledi.

O Ses Türkiye'den beklentisini, müziğini daha fazla insana duyurmak, onların kalbine dokunabilmek ve bu yarışmayı kazanabilmek olarak açıkladı.