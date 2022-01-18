BERNA KEKLİKLER KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Berna Keklikler, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Berna Keklikler ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Berna Keklikler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BERNA KEKLİKLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. Üç kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır. Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır. Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.