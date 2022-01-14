Haberler Kimdir OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Survivor Ogeday kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday Girişken oynadığı diziler

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Survivor Ogeday kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday Girişken oynadığı diziler

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Ogeday Girişken, daha önce Survivor'da 2017 yılında yarışmış ve şampiyonluk kupasının sahibi olarak büyük ödülü almaya hak kazanmıştı. All Star'ın iddialı isimlerinden biri olan Ogeday Girişken bu sene Gönüllüler Takımında yer alıyor. Peki, Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 18:08
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Survivor Ogeday kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday Girişken oynadığı diziler

Survivor 2022 Gönüllüler kadrosunda yer alan Ogeday Girişken'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ogeday Girişken 2017 yılında katıldığı yarışmada şampiyon olmuştu.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor'a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında yer aldı.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı.



OGEDAY GİRİŞKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Survivor'n ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken'in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.

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