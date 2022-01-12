Haberler Kimdir İsmail Kartal kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın kariyeri ve hayatına dair bilinmeyenler...

İsmail Kartal kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın kariyeri ve hayatına dair bilinmeyenler...

Spor dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alan İsmail Kartal'ın hayatına dair ayrıntılar sporseverler tarafından araştırılıyor... Hayatını teknik direktör olarak sürdüren Kartal'ın özellikle yaşı, kariyeri ve çalıştırdığı takımlar merak edilen konuların başında geliyor. Arama motorlarına yazılan, 'İsmail Kartak kimdir, nereli, yaşı kaç, çalıştırdığı takımlar hangileri' ve benzeri soruların yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:24
İsmail Kartal kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın kariyeri ve hayatına dair bilinmeyenler...

İsmail Kartal kimdir? sorusu başta olmak üzere ara motorlarına Kartal'a dair bilgileri öğrenmek isteyenler, aradıklarını haberimizde bulabilir. İşte İsmail Kartal hakkındaki temel ve bazı özel bilgiler...

İSMAİL KARTAL KİMDİR? 👀

Doğum günü 25 Mayıs 1961 olan İsmail Kartal, İstanbul Anadolukavağı'nda dünyaya gelmiştir. Evli olan Kartal, 2 çocuk babasıdır.

FUTBOL KARİYERİ...

Futbol yaşantısına 1981-82 sezonu ile Sarıyer'de başlamış olan Kartal, sırasıyla Gaziantepspor, Fenerbahçe, Denizlispor formaları giydi. Kartal kariyerini ise 1994-95 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra noktaladı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ...

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerine ise 2006-2007 sezonunda Mardinspor'u çalıştırarak başladı. Daha sonra Malatyaspor'u çalıştıran Kartal, 2007-2008 sezonunda ise Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 sezonunda ise Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü üstlendi.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapana Kartal, 9 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın yerine 2014-2015 sezonu başında getirildi.

Geçen 1 yılın aradından Eskişehirspor ile anlaşma sağlayan Kartal, sırasıyşa Gaziantespor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve son olarak 23 Mart 2021'de imza attığı Erzurumspor'dan 28 Mart'ta ayrılmış ve son olarak 5 günlük bir teknik direktörlük süreci daha yaşamıştır.

Kartal'ın son anlaşması ise 2022 sezonu ortasında daha önce çalıştırdığı Fenerbahçe ile olmuştur.

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