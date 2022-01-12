İsmail Kartal kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsmail Kartal'ın kariyeri ve hayatına dair bilinmeyenler...

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İSMAİL KARTAL KİMDİR? 👀

Doğum günü 25 Mayıs 1961 olan İsmail Kartal, İstanbul Anadolukavağı'nda dünyaya gelmiştir. Evli olan Kartal, 2 çocuk babasıdır.

FUTBOL KARİYERİ...

Futbol yaşantısına 1981-82 sezonu ile Sarıyer'de başlamış olan Kartal, sırasıyla Gaziantepspor, Fenerbahçe, Denizlispor formaları giydi. Kartal kariyerini ise 1994-95 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra noktaladı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ...

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerine ise 2006-2007 sezonunda Mardinspor'u çalıştırarak başladı. Daha sonra Malatyaspor'u çalıştıran Kartal, 2007-2008 sezonunda ise Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 sezonunda ise Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü üstlendi.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapana Kartal, 9 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın yerine 2014-2015 sezonu başında getirildi.

Geçen 1 yılın aradından Eskişehirspor ile anlaşma sağlayan Kartal, sırasıyşa Gaziantespor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve son olarak 23 Mart 2021'de imza attığı Erzurumspor'dan 28 Mart'ta ayrılmış ve son olarak 5 günlük bir teknik direktörlük süreci daha yaşamıştır.

Kartal'ın son anlaşması ise 2022 sezonu ortasında daha önce çalıştırdığı Fenerbahçe ile olmuştur.