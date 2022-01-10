DOMENEC TORRENT KİMDİR? Galatasaray'ın teknik direktör adayı Domenec Torrent kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray, Fatih Terim'in ekibine katılması için Domenec Torrent ile görüşme gerçekleştirmişti. Terim'le yolların ayrılmasından sonra Domenec Torrent ismi bu kez teknik adamlık için gündeme geldi. Peki, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent kimdir, hangi takımlarla çalıştı ve kaç yaşında?

Galatasaray Başkan Burak Elmas, bizzat telefonla ulaştığı Pep Guardiola'dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yönetici Işıtan Gün, başkanın bilgisiyle Domenec Torrent ile görüşme yapıp anlaşma sağladı.

🤔 👉 DOMENEC TORRENT KİMDİR?

1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.

018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.





GUARDIOLA İLE 521 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

4-2-3-1'İ TERCİH EDİYOR

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1.