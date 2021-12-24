Haberler Kimdir Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Ardahan Uzkanbaş, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 14:17
Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Ardahan Uzkanbaş, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Ardahan Uzkanbaş ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ardahan Uzkanbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı. Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

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