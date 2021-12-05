Haberler Kimdir Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi kimdir? Kouassi kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi kimdir? Kouassi kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig lideri Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini açıkladı. Başkan Yardımcısı, Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından bordo-mavili takım taraftarı yıldız futbolcu ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi kimdir? İşte detaylar..

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 20:39
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Jean Evrard Kouassi kimdir? Kouassi kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor.

Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

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