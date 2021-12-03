Devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Corona virüsü salgını ile birlikte ekonomik olarak daha zor bir döneme giren kulüpler, bonservisi elinde olan futbolculara yöneliyor. Transfer piyasasının kritik isimleri arasında Yaya Sanogo da yer alıyor. Peki, Yaya Sanogo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Hangi pozisyonda oynuyor?

⚽ 🔎YAYA SANOGO KİMDİR?

Yaya Sanogo, 27 Ocak 1993 yılında Massy, Fransa'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan Fransız millî futbolcu, şuan kulüpsüz durumdadır. Fransa'nın; 16 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı, 21 yaş altı seviyelerindeki millî takımlarında forma giymiştir. 1 Temmuz 2013 tarihinde Arsenal ile anlaştığı duyrulmuştur. Türkiye'de organize edilen, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, Gana ile oynadıkları ve 3-1 yendikleri maçın 68. dakikasında bir gol kaydetmiştir. Auxerre alt yapısında yetişen Sanogo, Arsenal, Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic, Toulouse ve Huddersfield gibi ekiplerde forma giymiştir. 28 yaşındaki Sanogo, 157 maçta 36 gol atıp, 9 asist yapmıştır.