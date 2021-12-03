Haberler Kimdir Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hernani kimdir? Hernani kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hernani kimdir? Hernani kaç yaşında ve nereli?

Hernani transfer gündeminin gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Hernani için temaslarını sürdürüyor. Peki sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Hernani kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 10:48
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hernani kimdir? Hernani kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Hernani, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-kırmızılıların gündemindeki Hernani kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hernani ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉 Hernani 27 Mart 1994 tarihinde Brezilya'da doğdu. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.88 boyundaki futbolcunun İtalyan ekibi
Parma'daki sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Kulüp kariyerinde 219 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 13 asist kaydetti.

Hernani'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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