Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hernani kimdir? Hernani kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Hernani, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-kırmızılıların gündemindeki Hernani kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hernani ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉 Hernani 27 Mart 1994 tarihinde Brezilya'da doğdu. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.88 boyundaki futbolcunun İtalyan ekibi

Parma'daki sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Kulüp kariyerinde 219 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 13 asist kaydetti.

Hernani'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.