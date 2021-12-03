Diego Perotti kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer piyasası hareketleniyor. Pandemi nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüpler, bütçesine uygun isimlere yönelmeye başladı. Listenin en başında ise bonservisi elinde olan kulüpsüz yıldızlar var. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'deki kariyeri sakatlıklarla geçen Diego Perotti...

🔎DIEGO PEROTTI KİMDİR? 📌KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR❓

26 Temmuz 1988 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelen Diego Perotti, kariyerine CD Moron altyapısında başladı. Daha sonra İspanyol ekibi Sevilla'nın altyapısına geçen Arjantinli futbolcu, sırasıyla Boca Juniors, Genoa, Roma ve Fenerbahçe formaları giydi. 2020 yılında sarı-lacivertlilere transfer olan Perotti, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı ve sezon başında tecrübeli oyuncuyla yollar ayrıldı. 33 yaşındaki golcünün adı eski takımı Genoa ile anılsa da oyuncu herhangi bir kulüple anlaşmadı ve şu an kulüpsüz durumda...

💥EN BAŞARILI DÖNEMİ ROMA'DA

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Perotti, sol kanatta da forma giyebiliyor. İspanyol pasaportu da olan deneyimli yıldız 5 kez de Arjantin Milli Takımı formasını terletti ancak skora katkı yapamadı. Fenerbahçe'de toplam 4 müsabakada görev alan Perotti 3 gole imzasını atarken oyuncu, en parlak dönemini 138 karşılaşmada 32 gol atıp 27 asist kaydettiği Roma'da geçirdi.