Loris Benito kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte yanıtı

Adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan Loris Benito, devre arası transfer dönemine yaklaşılırken yeniden gündeme geldi. Peki, sezon başından bu yana kulüpsüz olan Loris Benito kimdir?

LORIS BENITO KİMDİR?

7 Ocak 1992 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Loris Benito, kariyerine Aarau altyapısında başladı. Sırasıyla Zürich, Benfica ve Young Boys formaları giyen 29 yaşındaki sol bek, son olarak da Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'da oynamıştı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Benito, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 13 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. 1.84 cm boyundaki defans oyuncusunun İspanyol pasaportu da bulunuyor.