İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının görev süresi sona erdikten sonra takım için iki yıl daha danışmanlık hizmeti vereceği de açıklandı.

Bu gelişme sonrası futbolseverler, Ralf Rangnick kimdir, kaç yaşında? Ralf Rangnick başarıları gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte tüm bu soruların yanıtları...

RALF RANGNICK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Haziran 1958 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ralf Rangnick, takımlarına özellikle yoğun prese dayalı bir futbol oynatmasıyla biliniyor.

Rangnick; Almanya'da Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim ve Leipzig'i çalıştırdı.

RALF RANGNICK BAŞARILARI NELER? RALF RANGNICK HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Ulm'u, Almanya Birinci Ligi Bundesliga'ya çıkardı. 2010-2011 sezonunda Schalke'nin başında Almanya Kupası'nı kazandı, takımı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı.

Ragnick, Leipzig'le de 2018-2019 sezonunda Almanya Kupası'nda final oynadı. Liverpool ve Chelsea'nin Alman menajerleri Jurgen Klopp ve Thomas Tuchel de, Ragnick'i övmüşlerdi.