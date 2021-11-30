Haberler Kimdir Pınar Deniz kimdir? Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı Pınar Deniz kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu...

Pınar Deniz kimdir? Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı Pınar Deniz kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu...

Son dönemin sevilen dizisi Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in yaşamı, kariyeri ve özellikleri sık sık araştırılıyor. Dizide Ceylin karakterini canlandıran güzel oyuncu ile ilgili yapılan sorgularda, Pınar Deniz kimdir? Yargı Ceylin Erguvan kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında? gibi sorular yer aldı. Peki, Pınar Deniz kimdir? Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı Pınar Deniz kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:09 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 08:25
Pınar Deniz kimdir? Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı Pınar Deniz kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu...

Yargı dizisinde sergilediği oyuculuk ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Deniz ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kimdir? İşte detaylar...

👉 PINAR DENİZ KİMDİR?

Yargı dizisi ile son döneme damga vuran isimlerden biri olan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan Kaya" karakterini canlandırmaktadır.

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