Haberler Kimdir Gaston Ramirez kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Gaston Ramirez kaç yaşında ve nereli?

Gaston Ramirez kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Gaston Ramirez kaç yaşında ve nereli?

Gaston Ramirez transfer gündeminin gözde oyuncuları arasında yer alıyor.  Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Gaston Ramirez için temaslarını sürdürüyor. Peki sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Gaston Ramirez kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 14:41
Gaston Ramirez kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Gaston Ramirez kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Gaston Ramirez, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-kırmızılıların gündemindeki Gaston Ramirez kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Gaston Ramirez ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Gaston Ramirez 2 Aralık 1990 tarihinde Uruguay'da doğdu. On numara mevkisinde forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu serbest statüde bulunuyor.

Kulüp kariyerinde 325 maça çıkan Ramirez, bu karşılaşmalarda 55 gol ve 51 asist kaydetti.

Uruguay Milli Takım'yla 43 maçta görev alan Gaston Ramirez, bu karşılaşmalarda 8 asist kaydetti. Ramirez'in Transfermarkt'daki güncel değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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