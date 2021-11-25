Mostafa Mohamed kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Nereli? İşte detaylar...

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten gelen Mostafa Mohamed, attığı gollerle taraftara kendisi sevdirmeyi başarmıştı. Mısırlı golcünün adı sezon başında Bordeaux ile ciddi şekilde anılmış ancak Mohamed son anda takımda kalmıştı. Galatasaray'ın bonservisini almak istediği genç yıldız, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken yeniden gündem oldu.

🤔MOSTAFA MOHAMED KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı. Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray formasıyla 38 karşılaşmada görev alan Mohamed, 13 gole imzasını attı. 23 yaşındaki golcü, Mısır Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...