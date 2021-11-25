Emrehan Gedikli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi. 18 yaşında olan ve kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli'nin sezon sonunda Leverkusen ile kontratı bitiyor.

EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2003 yılında Almanya'da doğan genç futbolcu, futbol kariyerine 2010 yılında 1.FC Mülheim-Styrum Jugend'de başladı. Daha sonra Leverkusen altyapısına giden Emrehan, 2018'de Alman temsilcisinin U17 takımında görev almaya başladı. 2020-2021 sezonu başında A Takım'a yükselen 1.87 boyundaki santrfor, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Emrehan'ın Leverkusen ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. Emrehan, Bundesliga U19'da çıktığı 6 maçta 8 gol kaydederek beğeni topladı. Genç yıldız, Almanya'nın alt yaş kategorilerinde toplam 16 karşılaşmada 9 gol attı.