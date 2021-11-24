Sardar Azmoun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sardar Azmoun Türk mü?

Sezon başında Mergim Berisha ve Diego Rossi gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe, iki isimden de istediği verimi alamazken, golcü arayışına girmişti. Avrupa basınından sarı lacivertliler için birçok isim gündeme gelirken, bu kez sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan haberin detaylarında Sardar Azmoun ile ilgilenen takımlar okuyuculara aktarıldı. Buna göre Napoli, Lazio, Lyon, Inter, Juventus, Villareal, Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe, İranlı golcüye ilgi duyuyor.

Bu iddiaların ardından golcü futbolcu ile ilgili araştırmalar artmaya başladı.

SARDAR AZMOUN KİMDİR?

1 Ocak 1995'te İran'da dünyaya gelen Sardar Azmoun, santrfor mevkinde forma giyiyor ve her iki ayağını da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine İran'ın Etka altyapısında başlayan Azmoun daha sonra; Sepahan, Rubin Kazan altyapıları ve Rubin Kazan, Rostov, Zenit kulüplerinde oynadı. Azmoun bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 9 gol 4 asist üretti. Yıldız isim İran milli takımı ile de 56 maçta 37 gol kaydetti. Zenit'teki perfonsı ise 99 maç 61 gol.