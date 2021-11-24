Haberler Kimdir Min-kyu Song kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Min-kyu Song kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yönünü ara transfer döneminde çevirdi. Güney Koreli Kim-Min Jae'nin performansından oldukça memnun kalan sarı-lacivertliler, yıldız ismin vatandaşı Min-kyu Song'la da ilgilenmeye başladı. Peki, Min-kyu Song kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:42
Min-kyu Song kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon da istikrarlı bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Takıma takviye hazırlığı içerisinde olan sarı-lacivertliler, katkısından oldukça memnun kaldığı Kim-Min Jae'nin vatandaşı Min-kyu Song'la ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Min-kyu Song kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

🤔MIN-KYU SONG KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

12 Eylül 1999 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Min-kyu Song, kariyerine ülkesinin takımlarından Daejeon altyapısında başladı. Sırasıyla Nonsan, Shinmyong, Chungju ve Pohang Steelers formaları giyen Song, sezon başında 1.4 milyon euro karşılığında Jeonbuk Hyundai takımına transfer oldu. Forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Song, Güney Kore Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bu sezon takımıyla 34 karşılaşmaya çıkan Song, 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 22 yaşındaki genç futbolcu Min-kyu Song'un güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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