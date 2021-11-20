Luuk de Jong kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak giden Luuk de Jong, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla yeniden Türk takımlarının gündemine geldi. Peki, Luuk de Jong kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

🤔LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.