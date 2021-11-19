Sofiane Feghouli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Feghouli'nin kariyeri ve özellikleri

Son 6 sezondur Galatasaray forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Sofiane Feghouli ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Cezayirli oyuncuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.





⚽SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Levallois-Perret kentinde dünyaya gelen Sofiane Feghouli, futbola Red Star Paris altyapısında başladı. Paris FC ve Grenoble altyapılarında da forma giyen Feghouli, 2007 yılında Grenoble ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerinde Valencia, Almeria ve West Ham United formalarını da giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 4.25 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Cezayirli oyuncu, kariyerinde çıktığı 450 maçta 75 gol ve 62 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 2.1 milyon Euro olan Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



