Haberler Kimdir Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Galatasaray ve Trabzonspor Mert Çetin ile ilgileniyor mu?

Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Galatasaray ve Trabzonspor Mert Çetin ile ilgileniyor mu?

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte baştan dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle dört büyüklerin yapacağı takviyeler merak konusu olurken, transferi en çok aratılan isimlerden biri de milli futbolcu Mert Çetin oldu. Adı geçtiğimiz sezonlarda da dört büyüklerle anılan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Mert Çetin ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 23:14
Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Galatasaray ve Trabzonspor Mert Çetin ile ilgileniyor mu?

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşılmasıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oyuncu arayışları hızlandı. Dört büyük kulüp, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonu mutlu sona ulaşmak isterken; Galatasaray ve Trabzonspor'un, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgilendiği iddia edildi. İşte Mert Çetin'e dair tüm bilgiler...


MERT ÇETİN KİMDİR?

Tam adı Yıldırım Mert Çetin olan futbolcu, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında 4.3 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Mert, 2020/2021 sezonu başında Hellas Verona'ya kiralandı.

Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hellas Verona'ya gönderilen Mert Çetin, bu sezon 2 maçta forma giydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.3 milyon Euro.


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