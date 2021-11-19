Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Galatasaray ve Trabzonspor Mert Çetin ile ilgileniyor mu?

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşılmasıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oyuncu arayışları hızlandı. Dört büyük kulüp, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonu mutlu sona ulaşmak isterken; Galatasaray ve Trabzonspor'un, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgilendiği iddia edildi. İşte Mert Çetin'e dair tüm bilgiler...





⚽MERT ÇETİN KİMDİR?

Tam adı Yıldırım Mert Çetin olan futbolcu, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında 4.3 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Mert, 2020/2021 sezonu başında Hellas Verona'ya kiralandı.

Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hellas Verona'ya gönderilen Mert Çetin, bu sezon 2 maçta forma giydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.3 milyon Euro.



