Burak Özçivit kimdir? Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu ne? Evli mi?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yaşamı, kariyeri ve özellikleriyle arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu ne? Evli mi?

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984'te İstanbul'da Bülent Özçivit ve Ceyhan Özçivit'in oğlu olarak dünyaya geldi. Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi var. 2000 yılında Kazım İşmen Lisesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde eğitim gördü. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçildi. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin ilk sezonu 20 Kasım 2019'da Türkiye'de büyük bir başarı ile gösterime girdi. Dizi, ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un kahramanı Ertuğrul'un Osmanlı hanedanının oğlu ve halefi Osman Gazi'nin hikayesini anlatıyor. Şu anda ikinci sezon Türkiye'de de büyük bir başarı ile yayınlanıyor. 3'ü En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit'in aldığı 10 ödüle layık görülen dizi, aralarında Pakistan, Arnavutluk ve Tunus'un da bulunduğu 35 ülke tarafından satın alındı.

BURAK ÖZÇİVİT EVLİ Mİ?

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. 13 Nisan 2019'da İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan oğullarına Karan ismini vermişlerdir.