Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılı formayla kadroya girmekte zorlanıyor. Cimbom'a 3 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'in gözüne giremedi. Peki, Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AYTAÇ KARA KİMDİR❓

23 Mart 1993'te İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Aytaç Kara, 2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. 1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki 1 sezonunun ardından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

Kasımpaşa'da 2 sezonda 64 maça çıkan futbolcu, 12 gol 8 asist kaydetti. Aytaç, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a izma attı. Şu anda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.