Masumlar Apartmanı'nın dizisinin sevilen karakterlerinde Ceylan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Güzel oyuncu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında? Saat kaçta? Nereli?

👉 ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz 16 Şubat 1983 yılunda Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Aslıhan Gürbüz, Ceylan karakterine hayat vermektedir.