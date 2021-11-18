Andriy Yarmolenko kimdir? Andriy Yarmolenko kaç yaşında nereli?

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Bordo-Mavililer, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor. Trabzonspor , çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor.

Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Anriy Yarmolenko oldu.

🌍YARMOLENKO NERELİ KAÇ YAŞINDA?

23 Ekim 1989'de Rusya'nın Petersburg kentinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Anriy Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda forma giyiyor.

⚽HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?

Transfermarkt verilerine göre Andriy Yarmolenko'nun asıl mevkii sağ kanat. Tecrübeli futbolcu sol kanat ve santrafr mevkiinde de forma giyebiliyor.

💵GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

18 Kasım 2021 tarihi verilerine Ukraynalı futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Tecrübeli futbolcu 2015 yılında Dinamo Kiev forması giyerken 25 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Andriy Yarmolenko, 28 Ağustos 2017 tarihinde Borussia Dortmund'a 25 milyon Euro bonservis bedeliyle trasfer edildi.