MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Sergen Özen'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor.