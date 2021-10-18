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Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de kuşkusuz Sergen Özen... Farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacı izleyenler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Sergen Özen kimdir, kaç yaşında, MasterChef'te elendi mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:29
Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Sergen Özen'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

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