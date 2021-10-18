MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Dilara Başaran'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Dilara Başaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.