Haberler Kimdir Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya kimdir? Emir Ortakaya kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya kimdir? Emir Ortakaya kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan genç sol bek Çağtay'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, daha sonra Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı renklerine bağlamıştı. Kanarya son olarak Gençlerbirliği'nden 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı transfer etti. Peki Emir Ortakaya kimdir? İşte Emir Ortakaya ile ilgili bilinmesi gerekenler ve performans verileri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 23:17
Fenerbahçe'nin yeni transferi Emir Ortakaya kimdir? Emir Ortakaya kaç yaşında?

Emir Ortakaya, 22 Haziran 2004 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlangıç yapan 17 yaşındaki stoper, önceki sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Gelecek vadeden başarılı ve genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'nin 5. Tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybettiği maçta 16 dakika süre aldı. Ortakaya, U19 Süper Lig'de ise 14 maçta 1 gol kaydetti.

Sağ ve sol toperde oynayabilen Emir Ortakaya için Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Gençlerbirliği'ne yolladı. Genç stoper 2024 yılına kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

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