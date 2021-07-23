Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997 yılında Romanya'da dünyaya gelen Cicaldau, futbol yaşamına Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Hagi'nin akademisinde başladı. Viitorul Constanța U19 takımına geçiş yapan Rumen yıldız, 2016 yılında A takıma yükseldi. 2 sezon başarılı bir performans sergileyen Rumen orta saha, 2018 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Univ Craiova'ya transfer oldu. 2025 yılına kadar sözleşme uzatan Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.