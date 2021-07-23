Haberler Kimdir Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olduktan sonra transfer için gaza bastı. Sarı kırmızılı ekip, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 19:44 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 19:45
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Özellikleri ne? Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997 yılında Romanya'da dünyaya gelen Cicaldau, futbol yaşamına Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Hagi'nin akademisinde başladı. Viitorul Constanța U19 takımına geçiş yapan Rumen yıldız, 2016 yılında A takıma yükseldi. 2 sezon başarılı bir performans sergileyen Rumen orta saha, 2018 yılında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Univ Craiova'ya transfer oldu. 2025 yılına kadar sözleşme uzatan Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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