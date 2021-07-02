Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesindeki Jens Stryger Larsen kimdir?

21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskøbing şehrinde dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. Kariyerine Bröndby'de başlayan Jens Stryger Larsen, daha sonra FC Nordsjaelland, Austria Wien ve Udinese oynadı. Larsen, kariyerinde çıktığı 368 maçta 17 gol üretirken, 23 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, ilk kez 31 Ağustos 2016 tarihinde sırtına geçirdiği Danimarka Milli Takım formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 2 asist üretti.

SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Jens Stryger Larsen'in en önemli özelliği de savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi. Tecrübeli futbolcu, asıl mevkisi olan sağ bekin yanında stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.