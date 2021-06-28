Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Neden gündemde?

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın performansıyla dikkatleri üzerine çeken ismi Taylan Antalyalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Taylan Antalyalı'nın yaşı, memleketi, yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başlamıştır. Taylan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilmektedir. 2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.80 metre boyundaki Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020'de Türkiye A Milli takımına çağrılmıştır.