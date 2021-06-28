Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör... Sarı lacivertli ekipte gündeme son olarak Nuno Espirito Santo geldi. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

NUNO ESPIRITO SANTO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nuno Espirito Santo, 25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo, Portekizlidir. Eski futbolcudur. Teknik direktör olarak yaşamını devam ettirmektedir. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.