Son dakika spor haberi Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü olacak mı? Yaşı, kariyeri ve tüm bilinmeyenleri...

Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına son haftalarda sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Genç teknik adamla şampiyonluk mücadelesi verip mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, Belözoğlu ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca. Peki, Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden olan Paulo Fonseca kimdir? Yaşı kaç? İşte kariyeri ve bilinmeyenleri...

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.