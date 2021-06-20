Haberler Kimdir Beşiktaş'ın gündemindeki Adam Ounas kimdir? Adam Ounas kaç yaşında ve nereli?

'ın gündemindeki kimdir? Adam Ounas kaç yaşında ve nereli?

Spor Toto 'de yeni sezona hazırlanan 'ta gündem transfer. Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ligi asist kralı olarak tamamlayan Ghezzal'ı yeniden transfer etmek istese de bu ihtimal çok güç görünüyor. Ghezzal'ın alternatiflerini araştırmaya başlayan Beşiktaş, bir başka Cezayirli 'ı gündemine aldı. Peki Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Adam Ounas kimdir? Adam Ounas kaç yaşında? İşte Adam Ounas ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 12:56
Beşiktaş'ın gündemindeki Adam Ounas kimdir? Adam Ounas kaç yaşında ve nereli?

yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve 'i asist kralı olarak tamamlayan 'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi.

Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon ve 'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız . Peki Adam Ounas kimdir? İşte detaylar...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Adam Ounas, geçtiğimiz sezon ekiplerinden ve Cagliari'de kialık olarak forma giydi. Bonservisi 'de bulunan Cezayirli futbolcu 11 Kasım 1996 yılında doğdu.

Serie A'da 2020-21 sezonunda 22 maça çıkan Adam Ounas 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu kanatlar ve arkasında oynayabiliyor.

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