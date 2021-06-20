Beşiktaş'ın gündemindeki Adam Ounas kimdir? Adam Ounas kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi.

Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon Cagliari ve Crotone'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız Adam Ounas. Peki Adam Ounas kimdir? İşte detaylar...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Adam Ounas, geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Cratone ve Cagliari'de kialık olarak forma giydi. Bonservisi Napoli'de bulunan Cezayirli futbolcu 11 Kasım 1996 yılında doğdu.

Serie A'da 2020-21 sezonunda 22 maça çıkan Adam Ounas 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu kanatlar ve forvet arkasında oynayabiliyor.