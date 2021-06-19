Haberler Kimdir Galatasaray başkan adayı Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Mesleği ne? (GS haberleri)

başkan adayı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Mesleği ne? ( haberleri)

Son dakika haberleri... Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. dönemi sona eriyor. da başkan adayları arasında yer alıyor. Sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alan Elmas'ın kariyeri, yaşı ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? 'in damadı mı? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:41
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Mesleği ne? (GS haberleri)

'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Genç yaştan itibaren Galatasaray'da üst düzey görevlerde yer almıştır. 2021 Galatasaray başkanlık seçiminde aday oldu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı ile evlidir. Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: ve yönetimlerinde yer aldı. 'in ilk döneminde ise Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

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