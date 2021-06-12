Haberler Kimdir Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'la bu sezon iyi bir ivme yakalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, bu başarısının ardından Şenol Güneş tarafından 'ın EURO 2020 kadrosuna da katıldı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcunun kariyeri sıkça aratılıyor. Peki, Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:15
Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola altyapısında başladı. Hisareyn ve altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 29 maçta 6 gol 3 asist üretti.

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